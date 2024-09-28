"Тачки": Shortcut 527

Российский спорткар Shortcut 527 с мотором от Приоры. Философия спорткара Lotus 7, заложенная гениальным Колином Чепменом, здравствует и сейчас: спортивный автомобиль должен быть простым, легким, умеренно мощным, а главное – недорогим. Подобную машину создали и в РФ.

Актриса театра и кино Янина Студилина познакомится с ее создателями Глебом Мишугиным и Виктором Завадским, которые изначально задумали сделать собственный спорткар просто для души, и чтобы иногда кататься по треку.

Подробнее – в программе "Тачки".

