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28 сентября, 07:00

Транспорт

"Тачки": Shortcut 527

"Тачки": Shortcut 527

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Российский спорткар Shortcut 527 с мотором от Приоры. Философия спорткара Lotus 7, заложенная гениальным Колином Чепменом, здравствует и сейчас: спортивный автомобиль должен быть простым, легким, умеренно мощным, а главное – недорогим. Подобную машину создали и в РФ.

Актриса театра и кино Янина Студилина познакомится с ее создателями Глебом Мишугиным и Виктором Завадским, которые изначально задумали сделать собственный спорткар просто для души, и чтобы иногда кататься по треку.

Подробнее – в программе "Тачки".

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