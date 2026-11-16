Сразу три преступления на почве ревности произошли в Москве за минувшие выходные. В одном случае мужчина поджег дверь квартиры бывшей супруги, подвергнув опасности ее новую семью и соседей.

В другом – бывший возлюбленный убил девушку, а затем опубликовал фотографию с места преступления. Еще одно нападение с ножом закончилось гибелью женщины.

Во всех трех историях фигуранты не смогли смириться с расставанием. Подробнее – в программе "Московский патруль".