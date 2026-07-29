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Новости

29 июля, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогеру Соне Мармеладовой грозит 3,5 года колонии за порноролики

"Московский патруль": блогеру Соне Мармеладовой грозит 3,5 года колонии за порноролики

Адвокат Блиновской заявила о достаточных доводах в кассационных жалобах

Блиновская просит отсрочить наказание до 14-летия ребенка

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Кассационный суд рассмотрит жалобу Блиновской 29 июля

"Московский патруль": домработница и ее муж похитили из квартиры более 7 млн рублей

В Мещанском суде Москвы завершились прения по делу блогера Софьи Вершининой, известной как Соня Мармеладова, которую обвиняют в продаже порнороликов через платные каналы в зарубежных мессенджерах. По версии следствия, за год она заработала на этом более 30 миллионов рублей, а доступ к контенту стоил от 10 до 50 тысяч рублей.

Прокурор запросил для нее 3,5 года заключения. Адвокат Александр Булавин отметил, что такие дела в последнее время возбуждаются чаще, но наказание обычно не связано с лишением свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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