"Московский патруль": блогеру Соне Мармеладовой грозит 3,5 года колонии за порноролики

В Мещанском суде Москвы завершились прения по делу блогера Софьи Вершининой, известной как Соня Мармеладова, которую обвиняют в продаже порнороликов через платные каналы в зарубежных мессенджерах. По версии следствия, за год она заработала на этом более 30 миллионов рублей, а доступ к контенту стоил от 10 до 50 тысяч рублей.

Прокурор запросил для нее 3,5 года заключения. Адвокат Александр Булавин отметил, что такие дела в последнее время возбуждаются чаще, но наказание обычно не связано с лишением свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

