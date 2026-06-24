"Московский патруль": москвичка получила ожог зоны бикини после посещения клиники

Москвичка написала заявление в полицию после того, как получила ожог зоны бикини. Это произошло во время процедуры по коррекции пигментации в одной из столичных клиник.

Специалисты, проводившие процедуру, предложили в качестве компенсации три сеанса массажа, однако пострадавшая от этого отказалась. Кроме того, последствия ожога сотрудники клиники пытались лечить химическим пилингом.

Подробнее – в программе "Московский патруль".