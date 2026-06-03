"Московский патруль": студентки обвинили столичное агентство в принуждении к вебкаму

В Москве десятки студенток обвинили сотрудников рекламного агентства в обмане. Девушек заманивали под видом стажировки в сфере моды и красоты с зарплатой от 80 тысяч рублей, но в офисе в центре города заставляли часами сидеть перед камерой и склоняли к откровенным интернет-трансляциям.

По словам пострадавших, уйти было сложно, поскольку у них забирали телефоны, а вход контролировался через видеодомофон.

Подробнее – в программе "Московский патруль".