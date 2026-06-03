"Московский патруль": москвич лишился золотого слитка и сбережений, поверив аферистам

В Москве полицейские задержали двоих жителей Набережных Челнов, подозреваемых в помощи телефонным мошенникам. Злоумышленники убедили 18-летнего москвича, что его ценности необходимо срочно задекларировать, и забрали у него деньги и килограммовый слиток золота.

Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей. Похищенные деньги сообщники перевели кураторам, местонахождение золота устанавливается.

Подробнее – в программе "Московский патруль".