03 июня, 21:45Происшествия
"Московский патруль": москвич лишился золотого слитка и сбережений, поверив аферистам
В Москве полицейские задержали двоих жителей Набережных Челнов, подозреваемых в помощи телефонным мошенникам. Злоумышленники убедили 18-летнего москвича, что его ценности необходимо срочно задекларировать, и забрали у него деньги и килограммовый слиток золота.
Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей. Похищенные деньги сообщники перевели кураторам, местонахождение золота устанавливается.
Подробнее – в программе "Московский патруль".