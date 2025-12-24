"Московский патруль": двое полицейских погибли при взрыве на юге столицы

Двое полицейских погибли при взрыве на юге Москвы. По предварительным данным, устройство заложили рядом с патрульным автомобилем.

Ночью 24 декабря инспекторы ДПС заметили возле отдела МВД РФ по району Орехово-Борисово Южное подозрительного мужчину, который стоял у полицейского автомобиля. Когда сотрудники подошли к гражданину проверить документы, прогремел взрыв.

