"Безопасный город": ФСБ задержала подозреваемого в подрыве внедорожника Прозорова

ФСБ задержала агента СБУ, подозреваемого в подрыве внедорожника Василия Прозорова. Когда-то он тоже был сотрудником украинских спецслужб, но с 2014 года перешел на сторону РФ и неоднократно сотрудничал с агентами, помогая предотвращать украинские диверсии.

Задержанный признался, что заминировал автомобиль Прозорова и действовал строго по указке своих кураторов. Подробнее – в программе "Безопасный город".

