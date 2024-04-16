16 апреля, 21:45Происшествия
"Безопасный город": ФСБ задержала подозреваемого в подрыве внедорожника Прозорова
ФСБ задержала агента СБУ, подозреваемого в подрыве внедорожника Василия Прозорова. Когда-то он тоже был сотрудником украинских спецслужб, но с 2014 года перешел на сторону РФ и неоднократно сотрудничал с агентами, помогая предотвращать украинские диверсии.
Задержанный признался, что заминировал автомобиль Прозорова и действовал строго по указке своих кураторов. Подробнее – в программе "Безопасный город".