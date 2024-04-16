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16 апреля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": ФСБ задержала подозреваемого в подрыве внедорожника Прозорова

"Безопасный город": ФСБ задержала подозреваемого в подрыве внедорожника Прозорова

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ФСБ задержала агента СБУ, подозреваемого в подрыве внедорожника Василия Прозорова. Когда-то он тоже был сотрудником украинских спецслужб, но с 2014 года перешел на сторону РФ и неоднократно сотрудничал с агентами, помогая предотвращать украинские диверсии.

Задержанный признался, что заминировал автомобиль Прозорова и действовал строго по указке своих кураторов. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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