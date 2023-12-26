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26 декабря, 21:30

Общество

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе экспертно-криминалистического центра МВД

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Один из методов, который конкурирует с ДНК-исследованиями и помогает в раскрытии сложнейших дел, – это запаховая экспертиза. Ее проводят с помощью служебной собаки.

Полицейские исследуют предметы, изъятые с места преступления, выделяют запах с вещи и берут кровь у подозреваемого. В итоге животное сможет определить, есть ли на предмете запах подозреваемого.

О специфике работы с четвероногими специалистами – в программе "Безопасный город".

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