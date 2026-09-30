"Мослекторий": Юрий Виноградов – о том, как происходят землетрясения

Из-за чего происходят землетрясения и можно ли их прогнозировать? Умеют ли животные чувствовать приближение подземных толчков и как они это делают? Можно ли сделать город устойчивым к землетрясениям и существует ли тектоническое оружие?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор технических наук, директор Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Юрий Виноградов.