Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 01:00

Наука

"Мослекторий": Юрий Виноградов – о том, как происходят землетрясения

"Мослекторий": Юрий Виноградов – о том, как происходят землетрясения

"Мослекторий": Сергей Чумаков – о границах Солнечной системы

Космонавт Анна Кикина распаковала на МКС посылку с конфетами и мармеладом

Урожайная Луна взошла над Москвой в ночь на 27 сентября

"Техно": как ученые создали модель мозга

"Мослекторий": Михаил Котов – о космодромах

Владимир Путин поздравил физика Михаила Ковальчука с 80-летием

Космонавты приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму с борта МКС

"Роскомос" показал запись старта ракеты-носителя "Союз" с грузовым "Прогрессом"

"Мослекторий": Иван Кривов – о холестерине

Из-за чего происходят землетрясения и можно ли их прогнозировать? Умеют ли животные чувствовать приближение подземных толчков и как они это делают? Можно ли сделать город устойчивым к землетрясениям и существует ли тектоническое оружие?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор технических наук, директор Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Юрий Виноградов.

Читайте также
Программа: Мослекторий
наукавидео

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика