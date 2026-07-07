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07 июля, 01:00

Общество

"Мослекторий": Анна Кистанова – о Шехтеле

"Мослекторий": Анна Кистанова – о Шехтеле

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За что Федора Шехтеля отчислили из архитектурного училища и кем он работал без образования? Сколько особняков он построил Морозовым и как создал уникальный стиль Ярославского вокзала? Почему его сын отказался от фамилии Шехтель и как разорился великий архитектор?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет искусствовед, специалист по русской архитектуре конца XIX – начала XX веков, директор филиала музея архитектуры имени А. В. Щусева Анна Кистанова.

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Программа: Мослекторий
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