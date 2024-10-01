"Техно": новые виды мошеннических схем появились в Москве

Новые виды мошеннических схем появились в Москве. Горожанам могут позвонить под видом покупателя и попросить показать товар на видео через демонстрацию экрана. В этот момент жертве приходит код из СМС, а злоумышленник видит его.

Другой вариант аферы может настигнуть ревнивых граждан. Так, по Сети приходит ссылка, по которой просят зарегистрироваться на портале с якобы доказательствами измены супруга или супруги.

Также злоумышленники могут проводить поддельное собеседование на работу, где просят заполнить анкету, включая номер карты и другие личные данные.

Мошенники активизировались в начале учебного года с еще одной схемой. Они могут обращаться к родителям от имени школы или родительского комитета с просьбой внести деньги на различные проекты или нужды, предоставляя поддельные реквизиты для оплаты.

Подробнее – в программе "Техно".

