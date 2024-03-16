"Техно": производство автономных домов наладили в столице

В Москве появились автономные дома, в которые свет и тепло поступают за счет солнечных батарей и аккумуляторов.

Кроме того, в ближайшем будущем москвичи могут начать использовать 3D-принтеры в домашнем хозяйстве. Они помогут распечатать необходимые мелкие детали, брелоки, а также элементы декора.

Вдобавок к этому, столичные ученые создали нейроинтерфейс, который позволяет силой мысли управлять реальными и виртуальными предметами

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