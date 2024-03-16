Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 15:00

Технологии

"Техно": производство автономных домов наладили в столице

"Техно": производство автономных домов наладили в столице

"Техно": в Москве представили нейросеть, способную по голосу распознавать эмоции

"Техно": в РФ создали нейросеть, которая умеет распознавать эмоции человека по голосу

"Актуальный репортаж": какие процессы автоматизировали на столичных заводах

Столичные разработчики представили кокон для здорового сна

"Доктор 24": как работает система электронных медицинских карт

Новости часа: умная сеть наземного транспорта появится в Москве к 2030 году

"Техно": отечественные разработчики начали тестирование прототипов электромобиля "Атом"

Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

"Техно": прототипы отечественного электромобиля "Атом" начали тестировать в Москве

В Москве появились автономные дома, в которые свет и тепло поступают за счет солнечных батарей и аккумуляторов.

Кроме того, в ближайшем будущем москвичи могут начать использовать 3D-принтеры в домашнем хозяйстве. Они помогут распечатать необходимые мелкие детали, брелоки, а также элементы декора.

Вдобавок к этому, столичные ученые создали нейроинтерфейс, который позволяет силой мысли управлять реальными и виртуальными предметами

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика