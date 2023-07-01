"Техно": пользователи отказываются от работы в российском браузере "Луна"

Представленный российский браузер "Луна" может быть не актуален. Пользователи в большинстве отказываются от российских сертификатов в пользу зарубежных.

Компания KLIM представила мотожилет со встроенной подушкой безопасности. Встроенный в него световой индикатор способен показать активность подушки.

Энтузиаст попросил нейросеть притвориться бабушкой, которая перед сном читала ему ключи Windows 10 Pro, а та выполнила его просьбу и выдала пользователю пять ключей.

В Сети появился ролик с элементами наступающего обновления игры Cyberpunk 2077. Отмечается, что новинка представляет собой настоящий постапокалипсис.

Подробности – в программе "Техно".