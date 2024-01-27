27 января, 15:55Общество
"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, что необходимо для поддержания здоровья почек
Проблемы с почками есть более чем у половины москвичей. Причем многие об этом даже не догадываются.
Какие именно заболевания почек чаще всего развиваются у жителей столицы? Почему так происходит? Можно ли их заподозрить на ранней стадии? Какие функции выполняют почки в организме? Что делать, чтобы почки хорошо работали и защитили от инфекций?
Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".
Программа: Доктор 24. Темы недели