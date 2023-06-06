"Рейд 112": два автомобиля столкнулись на Люблинской улице

Два автомобиля столкнулись на Люблинской улице в районе дома № 157. Все участники ДТП отделались легкими ушибами, и госпитализация никому не потребовалась.

Еще одно ДТП произошло на Большой Сухаревской улице. Автомобиль Audi врезался в машину Honda. Участники аварии написали расписки, что претензий друг к другу не имеют.

Жители дома № 5, корпуса 1, на Фруктовой улице обнаружили тело мужчины у подъезда и обратились в полицию. Медики констатировали смерть. Причина устанавливается.

Подробнее – в программе "Рейд 112".