"Рейд 112": в Москве пьяный водитель потерял управление и врезался в бордюр

Автомобиль Mitsubishi Outlander двигался в сторону центра столицы по улице Большая Тульская. Водители соседних машин заметили, что автомобиль хаотично перестраивается из ряда в ряд на большой скорости, создавая аварийные ситуации.

В какой-то момент водитель Mitsubishi потерял управление и врезался в бордюр. Очевидцы происшествия вызвали полицию. Отмечается, что водитель вел себя агрессивно, вследствие чего полицейским пришлось надеть на него наручники.

При осмотре в салоне нашли пустые бутылки из-под алкоголя, а на дороге полицейские обнаружили кроссовки водителя, которые, вероятно, слетели в следствие борьбы с другими участниками движения. Тест на алкоголь показал что водитель пьян. Машину пьяного мужчины забрал эвакуатор, а его доставили в отдел полиции.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

