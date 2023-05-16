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16 мая, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": в Москве пьяный водитель потерял управление и врезался в бордюр

"Рейд 112": в Москве пьяный водитель потерял управление и врезался в бордюр

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Автомобиль Mitsubishi Outlander двигался в сторону центра столицы по улице Большая Тульская. Водители соседних машин заметили, что автомобиль хаотично перестраивается из ряда в ряд на большой скорости, создавая аварийные ситуации.

В какой-то момент водитель Mitsubishi потерял управление и врезался в бордюр. Очевидцы происшествия вызвали полицию. Отмечается, что водитель вел себя агрессивно, вследствие чего полицейским пришлось надеть на него наручники.

При осмотре в салоне нашли пустые бутылки из-под алкоголя, а на дороге полицейские обнаружили кроссовки водителя, которые, вероятно, слетели в следствие борьбы с другими участниками движения. Тест на алкоголь показал что водитель пьян. Машину пьяного мужчины забрал эвакуатор, а его доставили в отдел полиции.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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