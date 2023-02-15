"Ночная смена": новый сезон сериала "Омар в большом городе" и неделя моды в Нью-Йорке

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды. Например, они говорили о видеороликах в Сети, которые были посвящена работам Disney и "Союзмультфильма".

Также ведущие оценили сериал про доброго и наивного дагестанца в новом сезоне сериала "Омар в большом городе", а также казусы, случившиеся на неделе моды в Нью-Йорке. Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Ночная смена".