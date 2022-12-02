"Ночная смена": сериал со Сталлоне и промежуточные итоги ЧМ по футболу в Катаре

Ведущие Станислав Кулик и Митя Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие обсудили главный секрет успеха Сильвестра Сталлоне. Стало известно, что сериал "Король Талсы" с ним в главной роли продлили на второй сезон уже после третьей серии первого.

Также ведущие держат в курсе всех любителей футбола: Япония сенсационно занимает первое место в группе с Испанией и Германией. Подробности – в эфире программы телеканала Москва 24.