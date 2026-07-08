"Деньги 24": лотерея "Столото" планирует стать виртуальным мобильным оператором

Лотерея "Столото" планирует стать виртуальным мобильным оператором. Такой формат позволяет компаниям расширять собственные экосистемы, взаимодействовать с клиентами через сервисы связи и предлагать им дополнительные услуги.

Рынок виртуальных мобильных операторов в России продолжает расти. Его объем достиг 81 миллиарда рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Сейчас в стране насчитывается 25,5 миллиона сим-карт виртуальных операторов, а их доля среди всех пользователей мобильной связи составляет 9,4%.

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