23 июня, 12:30Экономика
"Деньги 24": крупные бренды одежды могут открыть магазины в жилых домах рядом с ПВЗ
Несколько известных российских брендов одежды рассматривают изменение формата розничных точек. Они планируют открывать магазины не в торговых центрах, а на первых этажах жилых домов рядом с пунктами выдачи заказов маркетплейсов.
Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, поток клиентов ПВЗ рассматривается как один из основных факторов, способных обеспечить дополнительный трафик.
Подробнее – в программе "Деньги 24".