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23 июня, 12:30

Экономика

"Деньги 24": крупные бренды одежды могут открыть магазины в жилых домах рядом с ПВЗ

"Деньги 24": крупные бренды одежды могут открыть магазины в жилых домах рядом с ПВЗ

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Несколько известных российских брендов одежды рассматривают изменение формата розничных точек. Они планируют открывать магазины не в торговых центрах, а на первых этажах жилых домов рядом с пунктами выдачи заказов маркетплейсов.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, поток клиентов ПВЗ рассматривается как один из основных факторов, способных обеспечить дополнительный трафик.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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