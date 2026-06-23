"Деньги 24": крупные бренды одежды могут открыть магазины в жилых домах рядом с ПВЗ

Несколько известных российских брендов одежды рассматривают изменение формата розничных точек. Они планируют открывать магазины не в торговых центрах, а на первых этажах жилых домов рядом с пунктами выдачи заказов маркетплейсов.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, поток клиентов ПВЗ рассматривается как один из основных факторов, способных обеспечить дополнительный трафик.

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