"Деньги 24": Центробанк изменил требования к рекламе банковских продуктов

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменили требования к рекламе банковских продуктов. Теперь банки должны крупным шрифтом указывать не только промо-ставку, но и другие существенные условия.

Новые правила должны облегчить клиентам выбор финансовых продуктов и снизить риск принятия решений на основе неполной информации. При этом специалисты рекомендуют внимательно изучать все условия предложения перед оформлением вклада или другого банковского продукта.

Подробнее – в программе "Деньги 24".