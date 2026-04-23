"Деньги 24": эксперт рассказал об упрощенном порядке получения налоговых вычетов

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал об упрощенном порядке получения налоговых вычетов. По его словам, в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС появляется предзаполненное заявление. Продавец услуги либо сам его присылает, либо его нужно об этом попросить. Потом необходимо подписать документ электронной подписью и указать там банковский счет для перечисления денег.

Деньги придут в течение 30 рабочих дней. На практике они приходят в течение одной недели.