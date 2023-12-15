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15 декабря, 14:40

Город

"Деньги 24": почти 40 млн кв м недвижимости появилось на месте промзон Москвы за 10 лет

"Деньги 24": почти 40 млн кв м недвижимости появилось на месте промзон Москвы за 10 лет

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За 10 лет на месте бывших промзон в Москве построено почти 40 миллионов квадратных метров недвижимости. Это не только жилые дома и коммерческие здания, но и социальные, спортивные и досуговые объекты.

Как некогда заброшенные территории используются для развития экономики столицы? Чем реновация промзон интересна инвесторам, сколько денег они готовы вложить и какой от этого эффект для города? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
городвидеоКонстантин Цыганков
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