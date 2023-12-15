Москва онлайн покажет утилизацию снега, собранного коммунальными службами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве продолжают устранять последствия сильного снегопада. 18 декабря зрители Москвы онлайн смогут в режиме реального времени понаблюдать за работой снегосплавного пункта, куда ежедневно привозится собранный снег.

Из-за непогоды коммунальщики работают в усиленном режиме. Они очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 15 декабря высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений.

Смотрите прямую трансляцию 18 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.