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Общество

24 апреля, 19:30

"История одного спасения": волонтер спас дикого кота

животные общество видео

Эта история началась в морозном феврале. Больной, несчастный и никому ненужный кот искал помощи больше месяца. Но почему-то ни у кого не вызывал ни сочувствия, ни симпатии.

И, возможно, он так бы и погиб, если бы не нашелся один единственный человек, который не смог пройти мимо.

Как волонтеру-дебютанту удалось поймать дикого кота? И чем кот отплатил своему спасителю? Кто ответит за погром в клинике? И как обследовать и лечить хулигана? Что нужно сделать, чтобы кот поверил людям? И встретит ли он того, кто растопит его кошачье сердце?

Подробнее – в выпуске "История одного спасения".

Программа: История одного спасения

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