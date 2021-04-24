"История одного спасения": волонтер спас дикого кота

Эта история началась в морозном феврале. Больной, несчастный и никому ненужный кот искал помощи больше месяца. Но почему-то ни у кого не вызывал ни сочувствия, ни симпатии.

И, возможно, он так бы и погиб, если бы не нашелся один единственный человек, который не смог пройти мимо.

Как волонтеру-дебютанту удалось поймать дикого кота? И чем кот отплатил своему спасителю? Кто ответит за погром в клинике? И как обследовать и лечить хулигана? Что нужно сделать, чтобы кот поверил людям? И встретит ли он того, кто растопит его кошачье сердце?

Подробнее – в выпуске "История одного спасения".