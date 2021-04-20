Ученый объяснил появление ядовитой рыбы фугу в Средиземном море

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Ядовитая рыба фугу, которая раньше встречалась исключительно в теплых водах Индийского и Тихого океанов, стала постоянным обитателем Средиземного моря из-за глобального потепления. Об этом РИА Новости рассказал турецкий ученый-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.
Рыба иглобрюх, более известная как фугу, – одна из самых ядовитых морских рыб, однако встреча с ней не представляет угрозы для человека. При этом опасно употреблять в пищу мясо фугу. В Японии рыбу все-таки готовят, соблюдая определенные правила, нарушение которых иногда приводит к смертельным исходам, уточнил Айас.
Ранее в турецких СМИ появились сообщения, что 54-летний капитан Мустафа Алак умер после того, как съел фугу. Всего из-за неправильно приготовленной ядовитой рыбы в 2020 году в Турции умерли 9 человек.
До этого сообщалось, что в скором времени Эфиопия станет производить меньше специальных сортов кофе, которые ценятся любителями во всем мире. Причина кроется в глобальном потеплении, которое приведет к исчезновению территорий, пригодных для выращивания категории Specialty coffee.
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