Птицы-секретари Лили и Бонд в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Московском зоопарке вышли в уличный барьер птицы-секретари. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.

"С приходом тепла в свой уличный вольер вернулись птицы-секретари Лили и Бонд. Они живут в разных домиках и по очереди гуляют в вольере", – говорится в сообщении.

Там отметили, что такое близкое соседство птиц не является случайностью: Лили специально привезли для пары Бонду. Однако из-за того, что она еще маленькая, пока птицы только гуляют по вольеру и приглядываются друг к другу. Ссаживать вместе их начнут позже.

Ранее в Московском зоопарке кенийский жираф Липа вышла в уличный вольер. Специалисты рассказали, что Липа долго носилась галопом по поляне, когда впервые вышла из павильона.

Они также отметили, что ей очень трудно пить из источников, так как приходится сильно нагибаться.