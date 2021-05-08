"Интерьер, например": как сделать комнату современной

Тридцатилетний Евгений Куприянов живет в комнате, в которой остановилось время. На ободранных обоях – подростковые рисунки, на окнах – пенсионерские шторы. Ни друзей, ни девушку в такую комнату не приведешь. Алексей Лазар, ведущий программы, сделает его комнату современной. Он перекрасит стены в два цвета ровно пополам, повесит вместо люстры огромную щетку, а из старого телевизора сделает домик для собачки Евгения! К преображению подключится братство бородачей, а что из этого выйдет, узнаете в шоу "Интерьер, например".