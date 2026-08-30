Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 12:00

Культура

"Откройте, Давид": Наталия Гулькина

"Откройте, Давид": Наталия Гулькина

Новый театральный сезон стартовал в Москве

"Интервью": Алексей Франдетти – о том, как театр может конкурировать с короткими видео

"Новости дня": кинотеатр с большим экраном курсирует по Москве

Мобильный кинотеатр продолжает курсировать в Москве

Московская международная неделя кино завершится 30 августа

Государственный театр Стамбула покажет спектакль "Дядя Ваня"

Московский Губернский театр присоединят к МХАТ имени Горького

"Служебный роман": Леонид Филатов и Нина Шацкая

"М24 х Ticketland": топ культурных событий Москвы

Наталия Гулькина – певица, одна из самых ярких представительниц российской эстрады 90-х, бывшая солистка группы "Мираж".

В новом выпуске программы "Откройте, Давид" певица рассказала о феномене "Миража" и лихих 90-х, о реакции на ее слова об Алле Пугачевой и о том, действительно ли у почетных званий есть свой прейскурант.

Гулькина также поделилась своими размышлениями о возрасте, любви и одиночестве, а также о поиске своего места в жизни и на сцене.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика