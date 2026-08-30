"Откройте, Давид": Наталия Гулькина

Наталия Гулькина – певица, одна из самых ярких представительниц российской эстрады 90-х, бывшая солистка группы "Мираж".

В новом выпуске программы "Откройте, Давид" певица рассказала о феномене "Миража" и лихих 90-х, о реакции на ее слова об Алле Пугачевой и о том, действительно ли у почетных званий есть свой прейскурант.

Гулькина также поделилась своими размышлениями о возрасте, любви и одиночестве, а также о поиске своего места в жизни и на сцене.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".