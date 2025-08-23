"Откройте, Давид": Анатолий Кучерена

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 22:00

Новый герой программы "Откройте, Давид" – один из самых известных адвокатов в России. Анатолий Кучерена - один из самых известных адвокатов в нашей стране. Он защищал права такие артистов, как Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Григорий Лепс и многих других звезд отечественного шоу-бизнеса.

Что делать, если обманул мошенник? Как грамотно защитить свои права в споре с инфоцыганами? Можно ли определить преступника по физиогномике? Чем свобода отличается от вседозволенности?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

