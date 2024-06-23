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23 июня, 01:50

Культура

"Откройте, Давид": Евгений Дятлов

"Откройте, Давид": Евгений Дятлов

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Давид Виннер приехал в театр имени Пушкина на показ спектакля "Разговоры после погребения", в котором ключевую роль играет Заслуженный артист России – Евгений Дятлов.

Как именно эта постановка поможет зрителям найти ответы на очень личные вопросы? Как за последние 20 лет изменился кинематограф, почему сегодня стали так привлекательны отрицательные персонажи, почему нельзя на экране спекулировать кадрами смерти человека?

Подробности – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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