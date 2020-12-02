"Откройте, Давид": Катя Гусева

Давид Виннер встретился со звездным диджеем – Катей Гусевой, на счету которой работа с королем эстрады Филиппом Киркоровым, ремиксы на хиты звезд и успехи в самых разных сферах от кино и телевидения до туризма и фэшн индустрии. О том, почему "труд, а не счастливый случай" помог Кате стать успешной женщиной, почему она отказывается работать с блогерами, насколько сегодня диджеинг востребован в России, как поменялась профессия за последние 10 лет и какое у нее будущее? Как Катя пережила потерю мужа и как она нашла "лучшего мужчину Москвы" – адвоката Михаила Казанова. Подробности в программе "Откройте, Давид".