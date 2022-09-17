"Откройте, Давид": Семья Никулиных

Давид Виннер продолжает свое путешествие по цирку на Цветном бульваре. Во второй части программы о династии Никулиных расскажут, кто и зачем хотел распилить на арене живого козла, почему система оповещения в цирке говорит на немецком, что не так с современными анекдотами, можно ли научиться искусству клоунады и почему первое выступление Никулина провалилось.

Также в новом выпуске зрители узнают, как медведи учатся водить автомобиль и как прошел первый детский цирковой фестиваль в Анапе.

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