"Историс": Брэда Питта заподозрили в возобновлении романа с Дженнифер Энистон

Брэда Питта заподозрили в возобновлении романа с Дженнифер Энистон. Ирину Шейк высмеяли за ее последние наряды на подиуме.

А главный пухляш России Дима Красилов рассказал об идеальных подарках на 23 февраля. Об этом – в программе "Историс".