"Историс": диетолог прокомментировала рацион российских звезд

"Вась, тебя пчелы покусали?", – Тимати и Оксана Самойлова троллят Джигана, который переборщил с едой. Алена Водонаева и Анна Семенович садятся на диету, а Алексей Немов зовет всех есть пиццу.

Кто из звезд худеет из последних сил, а кто примкнул к бодипозитиву? Что думает диетолог о продуктовой корзине селебрити? Что советует есть, чтобы похудеть, футболист Дмитрий Сычев? И почему Немов считает, что секрет хорошей фигуры вовсе не в подсчете калорий? Об этом – в программе "Историс".