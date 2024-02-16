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16 февраля, 19:00

Спорт

"Интервью": Ирина Винер – о российской художественной гимнастике

"Интервью": Ирина Винер – о российской художественной гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала о санкциях против российских спортсменов и подготовке будущих поколений российских гимнасток. В ходе интервью она поделилась, как мотивирует гимнасток и какой системы тренировок придерживается.

Также Ирина Винер рассказала, что изменилось за пять лет существования Дворца гимнастики в Лужниках. Подробнее – в программе "Интервью".

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