"Интервью": Ирина Винер – о российской художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала о санкциях против российских спортсменов и подготовке будущих поколений российских гимнасток. В ходе интервью она поделилась, как мотивирует гимнасток и какой системы тренировок придерживается.

Также Ирина Винер рассказала, что изменилось за пять лет существования Дворца гимнастики в Лужниках. Подробнее – в программе "Интервью".