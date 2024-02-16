"Красавица, а выступаешь как корова": Винер рассказала о методах тренировок спортсменов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дисциплина является матерью всех успехов. Об этом рассказала в интервью телеканалу Москва 24 президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

По словам Винер, недисциплинированный человек ни в какой области не достигнет успеха. Она также рассказала, как добиться дисциплины в спорте. Как она заявляет, этого можно достичь не криками или битьем, а с помощью разных подходов. Винер вспомнила выражение "кнут и пряник" и на своем примере объяснила, как организует в команде дисциплину.

"Я могу сказать своей девочке: "Посмотри, какая ты красавица. У тебя соболиная бровь, голубые глаза. Но ты выступаешь и тренируешься как корова". И она задумывается, кем ей лучше быть, красавицей с голубыми глазами или коровой. И я много раз находила такие слова и видела результат", – поделилась президент ВФХГ.

Большое интервью с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер смотрите сегодня в 18:30.

6 марта 2023 года дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики приняла решение отстранить Винер на два года от работы на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте она попыталась оспорить данное решение.

В ноябре трибунал оставил в силе отстранение Винер. Ей запрещается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, в том числе работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).