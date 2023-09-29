29 сентября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": таксист спас пенсионерку от мошенников в Москве
В Москве водитель такси спас от телефонных мошенников 85-летнюю пенсионерку.
Пенсионерке позвонил якобы следователь, который сообщил женщине, что ее внучка попала в ДТП и теперь нужны деньги. Испуганная москвичка собрала все деньги, а после стала ждать курьера на такси. Однако водитель заподозрил, что пожилую даму пытаются обмануть.
Чем закончилась афера – в эфире телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль