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29 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": таксист спас пенсионерку от мошенников в Москве

"Московский патруль": таксист спас пенсионерку от мошенников в Москве

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В Москве водитель такси спас от телефонных мошенников 85-летнюю пенсионерку.

Пенсионерке позвонил якобы следователь, который сообщил женщине, что ее внучка попала в ДТП и теперь нужны деньги. Испуганная москвичка собрала все деньги, а после стала ждать курьера на такси. Однако водитель заподозрил, что пожилую даму пытаются обмануть.

Чем закончилась афера – в эфире телеканала "Москва 24".

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