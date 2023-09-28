"Московский патруль": в Москве начался суд над причастным к убийству Дарьи Дугиной

Нагатинский районный суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который помог организаторам убийства журналистки Дарьи Дугиной получить ее личные данные.

Вместе с Рыбиным на скамье подсудимых второй фигурант – Даниил Чоудхури. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 год он разместил в мессенджере сообщение о сборе конфиденциальной информации Дугиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.