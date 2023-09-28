"Московский патруль": серийный мошенник из Москвы предстанет перед судом

Создатель фейкового объявления о продаже автомобиля предстанет перед судом в Москве.

По данным следствия, он разместил объявление о продаже машины и требовал с потенциальных покупателей аванс. Однако после получения денег – исчезал.

Общий причиненный материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.