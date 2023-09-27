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27 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в грабеже магазина в Москве

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В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже смартфона, стоимость которого составляет примерно 90 тысяч рублей.

Мужчина забежал в магазин, схватил выставочный образец телефона, отсоединил шнур сигнализации и сбежал. Когда злоумышленника задержали, то он рассказал, что смартфон уже успел продать, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Теперь подозреваемому запрещено выезжать за пределы города. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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