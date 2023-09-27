"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в грабеже магазина в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже смартфона, стоимость которого составляет примерно 90 тысяч рублей.

Мужчина забежал в магазин, схватил выставочный образец телефона, отсоединил шнур сигнализации и сбежал. Когда злоумышленника задержали, то он рассказал, что смартфон уже успел продать, а вырученные деньги потратил на свои нужды.



Теперь подозреваемому запрещено выезжать за пределы города. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".