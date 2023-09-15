Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": водитель автомобиля, попавшего в ДТП в центре Москвы, был пьян

"Московский патруль": водитель автомобиля, попавшего в ДТП в центре Москвы, был пьян

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Хозяин попавшей в аварию в центре Москвы машины заявил, что автомобиль угнали

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Попавший в аварию в центре Москвы Mercedes находится в угоне

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Устроивший аварию в центре Москвы пьяный водитель более тысячи раз превышал скорость

Водитель Mercedes, который спровоцировал аварию недалеко от Белорусского вокзала, был пьян, об этом заявляют очевидцы ДТП. Однако, сам владелец автомобиля заявил, что его машину якобы угнали.

В ночь на 15 сентября автомобиль перевернулся и въехал в две машины такси, в результате этого несколько человек пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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