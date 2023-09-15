15 сентября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": водитель автомобиля, попавшего в ДТП в центре Москвы, был пьян
Водитель Mercedes, который спровоцировал аварию недалеко от Белорусского вокзала, был пьян, об этом заявляют очевидцы ДТП. Однако, сам владелец автомобиля заявил, что его машину якобы угнали.
В ночь на 15 сентября автомобиль перевернулся и въехал в две машины такси, в результате этого несколько человек пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль