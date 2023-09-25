"Московский патруль": суд арестовал женщину за мошенничество с элитной квартирой в Москве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал подозреваемую в мошенничестве. Женщина заполучила квартиру в доме на Космодамианской набережной.



По данным следствия, злоумышленница попросила знакомых сделать ей поддельные документы на имя владелицы элитного жилья. После она разместила объявление о продаже квартиры, выставив на нее сумму в размере 24,5 миллионов рублей.

Мошенничество вскрылось в Росреестре, когда стоял вопрос о регистрации права собственности. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".