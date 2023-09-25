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25 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал женщину за мошенничество с элитной квартирой в Москве

"Московский патруль": суд арестовал женщину за мошенничество с элитной квартирой в Москве

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал подозреваемую в мошенничестве. Женщина заполучила квартиру в доме на Космодамианской набережной.

По данным следствия, злоумышленница попросила знакомых сделать ей поддельные документы на имя владелицы элитного жилья. После она разместила объявление о продаже квартиры, выставив на нее сумму в размере 24,5 миллионов рублей.

Мошенничество вскрылось в Росреестре, когда стоял вопрос о регистрации права собственности. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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