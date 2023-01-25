"Московский патруль": в столице обнаружили нелегальных торговцев игрушками

В столице обнаружили нелегальных торговцев игрушками. Они лавируют в пробках между машинами, предлагая широкий ассортимент товара.

Клиентов выхватывали в плотном потоке автомобилей недалеко от Белорусского вокзала. Торговля шла прямо на проезжей части. Плюшевые гуси заглядывали в окна автолюбителям, привлекая внимание яркими расцветками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.