25 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в столице обнаружили нелегальных торговцев игрушками
В столице обнаружили нелегальных торговцев игрушками. Они лавируют в пробках между машинами, предлагая широкий ассортимент товара.
Клиентов выхватывали в плотном потоке автомобилей недалеко от Белорусского вокзала. Торговля шла прямо на проезжей части. Плюшевые гуси заглядывали в окна автолюбителям, привлекая внимание яркими расцветками.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль