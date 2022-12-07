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Новости

07 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в подпольной торговле крабами

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Столичные полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы ФСБ России и представителями Московско-Окского территориального управления Росрыболовства задержали бизнесмена, который подпольно торговал морскими деликатесами.

На его складе хранились семь тонн краба и гребешка. Какой путь товар проделал до Москвы и где торговец его сбывал? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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