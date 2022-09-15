"Московский патруль": водитель каршеринга устроил экстремальный заезд во дворе

В Москве задержали водителя каршеринга, который устроил экстремальный заезд на дворовой стоянке. Об этом сообщили в столичной ГИБДД.

Мужчина протаранил ограждение и разворотил не только машину каршеринга, которой он управлял, но еще и восемь припаркованных рядом автомобилей. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Подмосковья. Транспортное средство было передано представителю каршеринговой компании. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

