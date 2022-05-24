"Московский патруль": ГД приняла законопроект о запрете работы в такси для судимых

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси. Ограничения коснутся тех, кто имеет непогашенную судимость или в прошлом привлекался к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, а именно – убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и еще ряд серьезных злодеяний.

Под запретом для тех, кого коснуться поправки, окажутся и профессии водителя автобуса, троллейбуса, трамвая, должность машиниста электропоезда. В силу закон вступит 1 марта следующего года, а в срок до 1 сентября 2023 работники перечисленных транспортных сфер будут обязаны предоставить работодателям справки об отсутствии судимости.

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