"Московский патруль": мошенницы похитили у ветерана 600 тысяч рублей

В столице задержали вероятных мошенниц, которые похитили у ветерана 600 тысяч рублей. Женщины ходили по домам и представлялись медицинскими работниками.

В одной из квартир проживала пожилая семейная пара. 95-ти летний ветеран и его 88-ти летняя супруга. Пока две женщины отвлекали пенсионеров, их сообщница незаметно проникла в квартиру и похитила кошелек, в котором находилась крупная сумма денег.

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