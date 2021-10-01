"Московский патруль": злоумышленники за несколько часов совершили серию преступлений

В Орехово-Зуеве полицейские задержали сообщников, которые за несколько часов умудрились совершить серию преступлений.

Злоумышленники брали все, что видели на своем пути. Из автомобилей вытащили сабвуферы и магнитоллы, украли шестнадцать досок с лавочек и три садовые фигуры.

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